A las 22.48 horas de este viernes deberían entrar en vigor las restricciones a la movilidad para frenar la pandemia en Madrid. "Este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas, ahora eso sí, iremos a los tribunales nuevamente como hicimos con el pase de fase para defender los intereses de los madrileños", señala Isabel Díaz Ayuso. Entonces pidió amparo al Tribunal Supremo. Ahora será la Audiencia Nacional la que juzgue el contencioso, porque esta vez la región recurre una decisión ministerial y no una orden del Consejo de Ministros. La vicepresidenta Carmen Calvo, advierte claramente a Díaz Ayuso "está en su perfecto derecho de recurrirlo. Está en su obligación de ejecutarlo". Recurso que ni siquiera Ciudadanos, su socio de Gobierno, comparte. Ignacio Aguado en rdes sociales dice: "ahora toca colaborar más y pelearnos menos en ruedas de prensa o tribunales para salvar vidas" Ha sido el Consejo Interministerial de Salud el que ha acordado los criterios sanitarios para imponer restricciones. "Tiene una situación de salud pública muy comprometida", asegura Fernando Simón. Las restricciones se aplicarían si la Audiencia Nacional no decide imponer medidas cautelares, a partir de esta noche y durante una semana. Sanidad irá evaluando con Madrid hasta cuándo se prolongan. El consejero de Sanidad comaprece hoy y habrá qué ver si aclara o no la situación.