El 46% de las residencias españolas no están preparadas para una segunda ola, porque la situación de las 272 residencias analizadas en un estudio deja mucho que desear. Si en marzo el 76% reutilizaba el material, ahora las carencias son muy diferentes. El 81% de estos centros no tiene enfermera y el 91% de estas no está especializada. La ratio media de pacientes para una enfermera es de 100 por las noches y los fines de semana. Solo tres de cada diez tiene el historial médico del residente. Quieren que se investiguen la situación en ellas y que se inhabiliten las que no cumplan los protocolos.