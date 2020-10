El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid y que ella se ha negado a aceptar cualquiera de los tres escenarios propuestos: "Ha decidido no hacer nada", ha subrayado Illa. "Ayuso ha decidido no hacer nada. Hay 3.600 personas ingresadas, más de 400 en UCI. Podemos cruzarnos de brazos o frenar al virus. La política está para servir. La obligación de todo gobierno con alama es doblegar la curva de contagios, aunque eso suponga algunos sacrificios. En Madrid no hay solo brotes, hay transmisión comunitaria". "La paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver. Hay que tomar medidas para evitar la transmisión. Lo único que le importa al Gobierno de España es proteger la salud y por eso adoptamos estas medidas", ha proseguido el ministro.