Los datos en Navarra se han disparado, en el mes de octubre 29 personas han fallecido, se ha duplicado el número de hospitalizados y multiplicado por cuatro los pacientes en UCI, 32 continúan en cuidados intensivos. En el número de contagios también hay saltos significativos, en cuatro días se ha pasado de 253 a 463, un 18% de las pruebas PCR realizadas son positivas, cuando el límite establecido es del 10%. Uno de los índices más altos de toda España. Por todo ello se incrementan las restricciones durante 14 días, no habrá restricciones de movilidad por el momento pero no se descartan si estas medidas no funcionan.