El líder de Vox Santiago Abascal he dicho a las diputadas de Unidas Podemos en la moción de censura al Gobierno que ellas no representan a las mujeres españolas. "La mayoría de las mujeres españolas no asaltan capillas, no insultan ni agreden a policías, ni van pidiendo la muerte de la gente por la calle". Y ha sentenciado "solo han salido hoy mujeres porque lo ha ordenado el machito alfa".