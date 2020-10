La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha felicitado al líder del PP, Pablo Casado, por su "ataque" a Vox durante el debate de la moción de censura del partido de Santiago Abascal, y por votar 'no', aunque ha criticado, no obstante, que solo se centre en defender su "hegemonía" en la derecha, y no "la democracia frente al extremismo", y que no rompa "con la ideología del odio".