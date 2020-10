Barack Obama entra en escena en la recta final de la campaña estadounidense y carga duramente contra Donald Trump. Asegura que "No ha mostrado ningún interés en trabajar o ayudar a nadie más que a sí mismo y sus amigos".La intervención del expresidente ha sido un aluvión de críticas contra el candidato republicano. Lo acusa de no tomarse en serio su trabajo, de fomentar la crueldad y el racismo. Incluso hasta de tener una cuenta secreta en China. Obama ha pedido el voto para Joe Biden y ha llamado a votar "como nunca antes". Trump no ha tardado en responder... asegurando que Obama no evitará el fracaso de Biden, igual que no pudo ayudar a Hillary Clinton en 2016. A falta de dos semanas, los dos candidatos protagonizan esta noche, el último debate.