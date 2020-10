El diputado de VOX Iván Espinosa de los Monteros ha reivindicado hoy a su formación como la única oposición que queda en el Congreso. "Han logrado domesticar al otro partido que quedaba con sus aplausos y felicitaciones...Ya les tiene aquí suplicando cualquier tipo de acuerdo con ustedes. Y en agradecimiento celebran fiestas con ustedes hasta altas horas mientras se ríen de los españoles a lo que dejan confinados... Estamos solos en esta cámara, pero con millones de españoles. No es que VOX se quede solo, es que ya sólo queda VOX", le ha espetado a la vicepresidenta primera en su pregunta durante la sesión de control al Ejecutivo. En la misma dirección se ha pronunciado la diputada Macarena Olona que ha asegurado que el 'no' a la moción de la censura fue un 'no' a la existencia de VOX. "Sigan aplaudiendo que nosotros actuaremos como dique de contención". El vicepresidente del Gobierno Pablo iglesias ha asegurado que el "Manifiesto por la democracia" no suscrito por el PP, revela que "aunque los aliados de VOX se vistan de seda, aliados de VOX se quedan".