El líder del PP, Pablo Casado, ha explicado hoy en el Congreso que su grupo se abstendrá en la votación de la prórroga del estado de alarma "para no dejar sin mecanismo jurídico a las Comunidades autónomas". Casado ha explicado que no tenía pensado subir a la tribuna, pero que lo ha hecho por alusiones. El presidente del PP ha terminado su intervención acusando al Gobierno de no asumir con "coraje, con decisión y con patriotismo" la lucha contra la pandemia.