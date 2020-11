La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha visitado este lunes el archivo y la biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias en Alcalá de Henares. Durante su visita, la vicepresidenta ha asegurado que el 'Ministerio de la verdad' está enfocado en luchar en contra de la desinformación externa no contra la libertad de prensa. "No tienen nada que ver con la libertad de prensa, ideológica y de expresión de nuestro país. Este Gobierno no tiene una sola mácula en relación a los medios de comunicación", ha defendido. Además ha lanzado una pregunta a la oposición: "¿Hay algún partido que esta fórmula le interese? ¿Hay algún partido que la practica?".