La capital mejora sus datos. La incidencia acumulada está en 326 casos por 100.000 habitantes y cada vez tiene menos zonas confinadas. A partir del lunes sólo el 2% de los madrileños vivirán con restricciones. Una de ellas, en el barrio de Vallecas, donde sus vecinos llevan casi dos meses sin poder visitar a su familia. Los vecinos en general están cumpliendo las normas, pero todavía hay negocios que no lo hacen. Según la policía, el 10% no respeta las medidas higiénicas, por no utilizar los productos adecuados. También suspenden en aforos. 1 de cada 10 negocios sigue sin respetarlos.