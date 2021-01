Quienes cogen el coche en Cataluña no pueden llegar muy lejos. Durante diez días todos los municipios están cerrados en la comunidad que, además, cierra los comercios de más de 400 metros cuadrados. Desde hoy los bares de la Comunidad Valenciana tienen nuevo horario. A las cinco de la tarde deben bajar la persiana y en sus mesas no puede haber más de cuatro clientes. La autonomía mantiene sus restricciones hasta el 31 de enero y adelanta el toque de queda a las diez de la noche. Extremadura, directamente, cierra bares y comercios no esenciales durante una semana en las zonas con mayor incidencia del virus, aquellas con más de cinco mil habitantes y más de 500 contagios por cada cien mil personas. Y Murcia confina veintidós municipios, entre los que se encuentran la capital, Cartagena y Lorca y solo permite el consumo en las terrazas con un aforo del 50 por ciento. La pandemia obliga a anotar nuevas restricciones.