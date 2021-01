Los controles perimetrales no parecen suficientes en el País Vasco para que la gente se quede en casa. Así que vuelve a proponer adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde o incluso reducirlo más todavía hasta las seis. El límite impuesto por el Gobierno es el de las diez de la noche pero Andalucía ya pidió que fuera a las 21.00 horas, Castilla y León quiere imponerlo a las 20 horas y en Galicia no se vería mal que fuera incluso a las 18 horas. Esperando respuesta a una posible restricción más dura de la movilidad nocturna, vascos y gallegos se han levantado hoy ya encerrados. Para intentar no acabar encerrados en casa.