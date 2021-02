Amenazó con tirar de la manta si su mujer ingresaba en prisión y acaba de cumplirlo. El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas ha enviado hoy un escrito de 7 folios a la Fiscalía Anticorrupción en el que acusa directamente a Mariano Rajoy no solo de conocer la contabilidad en negro del Partido Popular, sino también de haber destruido esa documentación en 2009 creyendo que Bárcenas no guardaba copias. Es la versión que el extesorero popular declarará en el juicio a partir del próximo lunes en base a su “voluntad de colaborar con la justicia”. Luis Bárcenas, condenado por la Gürtel a 29 años de cárcel, es el principal acusado por la financiación ilegal del PP y la Fiscalía pide para él otros cinco años de prisión por apropiación indebida y falsedad documental.