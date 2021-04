El secretario general de Salud Digital, Alfredo González, ha hablado esta tarde en conferencia de prensa desde el Ministerio de Sanidad sobre el pasaporte de vacunación de la UE que estará vigente a principios de junio. "Los 27 Estados Miembros han desarrollado el proyecto del certificado verde digital que va a facilitar la movilidad en el ámbito de la Unión Europea y proteger la salud pública", ha anunciado. Alfredo González ha querido dejar claro además que este certificado verde digital "no es discriminatorio". "Una de las prioridades es establecer varias posibilidades y no solo asociarlo a la vacunación si no a otras maneras de acreditar que no se tiene la enfermedad, como certificar una prueba negativa o que se ha superado la afección. Además, las agencias europeas de protección de datos han tenido la oportunidad de alinearse para que el certificado cumpla con las máximas garantías", ha precisado.