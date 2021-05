Por el momento, la única comunidad que ha anunciado públicamente su intención de mantener el cierre perimetral ha sido País Vasco. También el toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana. Ya ha pedido el aval al Tribunal Superior de Justicia, aunque la Fiscalía ha hecho público su rechazo. La decisión final, en manos de los jueces.En cuanto al toque de queda, sin contar con la que gobierna Íñigo Urkullu, hay 5 comunidades que quieren mantenerlo. Son: Navarra, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Canarias y Baleares.

Esta última, es la única que ha recibido luz verde de su tribunal autonómico.Toque de queda de 23h a 6h, controles en puertos y aeropuertos PCR negativa mediante y reuniones sociales de máximo 6 personas.

El resto que quiera hacer lo mismo, deberá recibir el aval de los TSJ y en caso de rechazo podrán recurrir al Supremo. Las comunidades que ya han dicho que no estudian mantener el toque de queda ni el cierre perimetral son La Rioja, Galicia, Extremadura, Cantabria, Asturias, Castilla y León y Andalucía.

En algunas de ellas, incluso, se amplía el horario de bares y restaurantes; Galicia hasta las 23h; Asturias hasta la 01h; y hasta las 00h Castilla y León y Andalucía. Aunque esta última da un paso más y dejará abiertas las discotecas hasta las 2 de la mañana.

Las dos únicas comunidades que aún no han hecho públicas sus intenciones son Madrid y Murcia. Se espera que lo anuncien entre hoy y mañana.Por el resto, las competencias que sí tienen las autonomías son las de limitar los horarios comerciales y los aforos. Pero el fin de el estado de alarma, no implica el fin de la pandemia. El virus sigue ahí y no entiende de comunidades.