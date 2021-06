El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha preguntado este miércoles si los indultos aprobados por el Gobierno son "valentía o necesidad" y se ha preguntado si Ernest Lluch estaría hoy contento o no. "Hay muchísima represión en Cataluña y fuera de Cataluña. Ustedes no serán un gobierno real de izquierdas mientras haya una sola persona amenazada, golpeada o encarcelada por manifestarse pacíficamente", le ha advertido. Por su parte, el presidente del Gobierno se ha referido a la autodeterminación defendida ayer por Aragonés y ha asegurado que es necesario empezar a unir a la sociedad catalana. "No voy a convencerles de que la mejor solución para Cataluña no es la independencia sino la unión, pero lo único que les voy a pedir a ustedes y a Junts es que defiendan el pacto constitucional, la legalidad democrática y el estatuto de autonomía", le ha dicho el presidente.