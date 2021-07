El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido entrevistado en Informativos Telecinco, donde ha hablado de la actualidad política y social de España, así como de la situación en Cuba. El régimen cubano reprime duramente las protestas de miles de ciudadanos que salieron al grito de libertad a las calles. Hay heridos y detenidos, y hoy lo que ha ocurrido es un paso más en esta vía de la represión. Una joven youtuber estaba informando en directo de los acontecimientos de su país en el programa ‘Todo es Mentira’ de Cuatro, cuando han llegado las fuerzas de seguridad y ha tenido que acompañarles. También está detenida la corresponsal del diario “ABC”. El Gobierno de Díaz-Canel ha prometido mano dura contra los que ha calificado como contra revolucionarios al servicio de Estados Unidos. Sobre si Cuba es o no una dictadura, Sánchez ha asegurado que “Cuba no es una democracia, no lo es. Pero dicho esto, creo que tiene que ser la sociedad cubana la que encuentre ese camino”.