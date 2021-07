Unidas Podemos plantea ampliar los permisos de maternidad y paternidad hasta los seis meses en lugar de los cuatro que hay ahora. Es la medida estrella que la formación morada quiere incluir en la futura Ley de Diversidad Familiar que tendrá que negociar con el PSOE. "Las familias y las mujeres de nuestro país, no tienen más hijos porque no pueden, porque por motivos económicos no se lo pueden permitir", ha señalado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, al tiempo que ha añadido que el objetivo es saldar una deuda con las familias y sus problemas para conciliar en los primeros años de sus hijos. Por eso, también propone una nueva prestación por hijo que sea universal, que no sea en función de la renta y compatible con otras ayudas. La futura ley no se espera aprobar hasta el año que viene.