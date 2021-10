El presidente no ha querido pronunciarse y la opinión del Gobierno la daba su portavoz, que ha dicho que es un paso insuficiente y que además deberían pedir perdón y pasar de las palabras a los hechos. Hechos como, dice el Gobierno, acabar con los homenajes a los etarras. A pesar de estas palabras el Partido Popular pone el acento en la relación del Gobierno con Bildu. Y para insistir en esa vinculación los populares llevan al Congreso una iniciativa para que el Gobierno no pueda pactar con partidos que no condenan explícitamente a ETA. El Ejecutivo responde que el PP solo quiere minar la unidad que acabó con el terrorismo.