El candidato del PP a la reelección en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido hoy a VOX que no se trata de hablar de "vicepresidencia sí o no" ni de "reparto de sillones" sino de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. "Más que de líneas rojas, tenemos que elaborar programa de gobierno para los próximos 4 años...La fórmula la decidirán las negociaciones", ha dicho. En este sentido, ha insistido en que hablará con todo el arco parlamentario y ha subrayo que no habrá repetición de elecciones. "Salvo situación excepcionalísima que ni se me pasa por la cabeza, no habrá repetición electoral", ha enfatizado.