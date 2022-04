Congreso. La cara del ministro Félix Bolaños, el PP al teléfono, y la dependencia del voto de EH Bildu no presagiaban un final feliz. El PP confirma su "no" junto a Vox y Ciudadanos. Los independentistas de Junts per Catalunya hacen lo propio. Y es Bildu quien a pesar de su inicio da respiración asistida al Gobierno. Sánchez llega para votar y lo hace con cara de satisfacción. El Ejecutivo se salva, otra vez, por la mínima. El decreto ante la crisis queda convalidado.