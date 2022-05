Nueve años después de la publicación de los papeles de Bárcenas, hoy conocemos unos audios que mostrarían los esfuerzos del PP para que esos documentos no salieran a la luz. A escondidas, Villarejo entraba por el garaje del PP para no ser visto, subía hasta el despacho de Cospedal y allí analizaban cómo frenar la ofensiva del ex tesorero Luis Bárcenas. La "libretita" que tanto preocupaba a Cospedal en enero de 2013 eran los famosos papeles de Bárcenas. Los esfuerzos de la número dos del PP y del expolicía para acallarlos no evitaron su publicación unos días después. Ambos tenían claro que el principal problema era el descontrolado extesorero ya en prisión preventiva. Pero también les preocupaba otros líderes del partido, como Alberto Ruiz Gallardón, Javier Arenas y, especialmente, Esperanza Aguirre. Fuentes de la investigación apuntan que a pesar de estas conversaciones Cospedal continuará fuera del banquillo en la trama de espionaje a Bárcenas y su familia.