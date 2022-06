Quedan siete días para las elecciones en Andalucía. La campaña en esta comunidad autónoma ha atravesado ya su ecuador, pero de momento los sondeos no reflejan grandes cambios. El PP sigue en cabeza y con una ventaja que le permite soñar incluso con gobernar en solitario sin contar con la ultraderecha de Vox. Pero La izquierda no pierde la esperanza de movilizar a su electorado. En eso está no solo el socialismo, sino también, desde ayer, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, empeñada en intentar unir a la izquierda del PSOE, con vistas al 19 de junio y más allá. Díaz compartía hoy mitin con la candidata a la presidencia a la Junta en la candidatura de izquierdas ‘Por Andalucía’, pero en el mitin también ha participado Íñigo Errejón, líder de Mas País.