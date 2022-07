La espera de Alberto Núñez Feijóo | Videoanálisis de Verónica Fumanal

Alberto Nuñez Feijóo ha llegado al PP y lo primero que ha modificado es la estrategia del partido. A diferencia de Pablo Casado, que compartía con Albert Rivera y Pablo Iglesias la voluntad permanente de aparecer en los medios de comunicación de forma diaria y una cierta ansiedad por llegar rápido al poder, Feijóo ha rebajado el número de apariciones y la intensidad de su agenda mediática para adecuarla a sus necesidades: no aparecer mucho y esperar a que llegue su turno. Y es que, como hizo en su estrategia para alzarse con el liderazgo del partido, la mejor habilidad de comunicación política del gallego es saber administrar los tiempos y jugar las partidas de las que se sabe ganador. En las primarias populares del 2018 se hizo saber candidato, pero no acabó de consumar sus aspiraciones porque huye de las situaciones que no puede controlar, así que esperó a que llegara su entronización segura y llegó.