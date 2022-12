El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha atacado con dureza al Gobierno y a Pedro Sánchez durante un foro económico organizado por Ok Diario, comentando unos acontecimientos que, asegura, demuestran que el presidente Pedro Sánchez está al frente de un "Gobierno pirómano" que se dedica a "avivar el fuego dentro del propio Gobierno".“Sé que me acusan de ser demasiado moderado. Yo sigo creyendo en la política del diálogo y creo que sin insultos ni descalificaciones se puede hacer política. Lo ocurrido ayer en el Congreso demuestra que no hace falta insultar al Gobierno porque es el Gobierno el que insulta a los demás”.