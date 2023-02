El presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, ha asegurado que su formación es ahora un "partido unido" y que su objetivo es "volver a unir" a una España "cansada de la política de bloques, del frentismo y del señalamiento". "Este partido está hoy como a mí me gusta verlo", ha dicho durante su intervención en la Interparlamentaria del partido adonde ha acudido acompañado de los ex presidentes Aznar y Rajoy. "Ilusionado, emocionado, consciente reto que tiene por delante, y sobre todo, es un partido unido. Os garantizo que voy a trabajar todas las horas que me restan para mantener unido este partido y conseguir el éxito que España está esperando".