El cobro del bono social térmico se ha convertido en un pim pam pum en la Asamblea de Madrid. Con su factura de la luz en la mano, el portavoz socialista afea que Enrique Osorio cobre el bono térmico. Él, dice, también es familia numerosa y no lo hace. La presidenta de la Comunidad elude contestar y aprovecha para sacar a colación casos de corrupción del PSOE. No elude tampoco el asunto la portavoz de Más Madrid. Mónica García pidió ayer la dimisión de Osorio y poco después admitió que su familia también cobra el bono térmico. Admite su error y promete que va a devolverlo. Pero Ayuso no ha desaprovechado la oportunidad para arremeter contra ella. Osorio también ha intervenido para ironizar sobre las críticas de la oposición. Para añadir más polémica, el diputado del PP Alfonso Serrano admite que ha cobrado el bono social para familias vulnerables severas, pero lo achaca a un error administrativo del que él, dice, no se ha dado cuenta.