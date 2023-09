El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que si su investidura fracasa recibirán el "no" con "dignidad, confianza y determinación". "Rechazaremos propuestas que perjudiquen la igualdad de los ciudadanos. No quiero el mayor beneficio de los independentistas a costa de los vascos, de los catalanes y del resto españoles. Y aunque esto nos cueste recibir el no, ese no se recibe con dignidad, confianza y determinación. Es posible que defender la igualdad de todos los españoles nos deje sin la Presidencia dentro de un mes, pero llegaremos al Gobierno defendiéndola", ha dicho. Feijóo ha realizado estas declaraciones durante su participación en el acto de inauguración del curso político del PP de Madrid junto a Díaz Ayuso.