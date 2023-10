El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado hoy que la investidura de Pedro Sánchez es una "oportunidad excepcional" y ha advertido de que "no es momento de personalismos ni de partidismos, sino de la política en mayúsculas". "No toca ni buscar la foto ni aprovechar la coyuntura para proyectos políticos en clave particular. Está en juego el futuro de Cataluña y España y es momento de pensar a largo plazo", ha dicho desde Les Franqueses del Vallès (Barcelona) al tiempo que ha apelar a la discreción en las negociaciones y a su emplazamiento dentro del marco constitucional.