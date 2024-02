La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado que las informaciones que se están conociendo estos días sobre las negociaciones de investidura del Partido Popular con Junts y ERC, son intentos de “enfangar la campaña gallega con mentiras y trolas”.Además, Ayuso, ha rechazado que pueda darse un indulto con condiciones a alguien que ha cometido "graves delitos", como es el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont. "Creo que no hay que indultar nunca a nadie porque haya cometido graves delitos", ha afirmado."Estamos con que si la abuela fuma, que si excusas para arriba para abajo", ha denunciado, y se ha preguntado "quién se cree esto". "Yo es que prefiero escuchar al presidente del Partido Popular cuando dice no piensa amnistiar a nadie, no estoy a favor de lo que está sucediendo, no a los indultos y no a las trolas que se están contando en estos días", ha añadido.