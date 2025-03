La exsecretaria general del PP Dolores de Cospedal: "No he impulsado ninguna 'Operación Cataluña'. Es una ficción” Asegura que se reunión con el excomisario Villarejo en varias ocasiones, porque se ofrecía a facilitarle información de interés para su partido, pero nunca le aportó nada que no fuera de dominio público