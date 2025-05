Declaraciones del expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, a su llegada al Juzgado de Primera Instancia Nº 13 de Santander, donde ha tenido lugar el acto de conciliación entre la representación legal del rey emérito, a cargo de la abogada Guadalupe Sánchez, y el regionalista. Revilla ha reconocido acudir "tranquilo" y ha asegurado que le hubiera gustado decirle a Juan Carlos I que "pidiera perdón de verdad y que repatriara todo ese dinero que está por ahí". "No he robado, no he matado, no he hecho nada ilegal en esta vida. Vengo tranquilo", ha reconocido.