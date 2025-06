La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se ha roto este jueves al hablar del hasta ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y no ha podido contener las lágrimas en una rueda de prensa en la que ha comparecido tras conocer el informe de la UCO de la Guardia Civil que señala presuntas irregularidades del exdirigente socialista navarro.

"Tengo que decir que no está siendo un día fácil", ha dicho María Chivite, a preguntas de los periodistas sobre la figura de Santos Cerdán.

Chivite no ha podido contener las lágrimas pero ha respondido con varias pausas. Así, ha explicado que ha podido leer "en diagonal, no en profundidad", el informe de la UCO, y ha señalado que lo que ha leído "no se corresponde con la persona con la que yo he compartido mi carrera política, que es mi compañero de partido y amigo".

"Por eso, desde el respeto a la presunción de inocencia, que creo que eso es lo que debemos hacer todos y todas mientras no haya un juicio que así lo determine, espero que Santos sea capaz de demostrar su inocencia. Está siendo un día complicado", ha señalado.