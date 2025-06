Declaraciones de Ramón Alzórriz, que este miércoles ha presentado su dimisión como vicesecretario general del Partido Socialista de Navarra. Ramón Alzórriz ha señalado que "no es un delito; que alguien trabaje en una empresa adjudicataria de algo del Gobierno no es indicio de nada, pero hago esto como un ejercicio de honestidad". "No quiero perjudicar ni a mi partido ni al Gobierno de Navarra", ha afirmado. El parlamentario socialista ha afirmado que él no tenía conocimiento de que Cerdán era partícipe en la propiedad de Servinabar y ha explicado que su pareja "tenía un trabajo precario y empezó a trabajar ahí con unas mejores condiciones, no hay nada más". (Fuente: PSN-PSOE)