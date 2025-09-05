Declaraciones del 'president' de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que ha defendido la quita de la deuda de las comunidades autónomas propuesta por el Gobierno de España por ser un "acto de justicia" y un "paso necesario para garantizar la prosperidad compartida", al tiempo que ha reivindicado la propuesta planteada desde su comunidad, que "no perjudica a nadie", y ha llamado a un "debate constructivo" en esta materia. Respecto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que debe ser el candidato del PSOE en las próximas elecciones generales: "Tiene cuerda para rato". Por otro lado, tras la aprobación de la OPA de BBVA sobre Sabadell ha considerado que "era un paso que sabíamos que pasaría".