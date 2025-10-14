El Consell insta a Aemet a mejorar sus protocolos "ante el baile de imprecisiones en avisos" / Europa Press

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha instado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a mejorar y revisar sus protocolos "ante el baile de imprecisiones de sus avisos" porque ha advertido, "condicionan las medidas y nos hacen ir por detrás del fenómeno y tener que reaccionar en lugar de prevenir a la población". Valderrama ha apuntado que los propios alcaldes han manifestado que "la ocurrencia de los fenómenos más adversos han coincidido con la reducción del nivel de riesgo de los avisos emitidos por Aemet". Por ello, ha insistido en pedir que "se revise, mejore y se ajusten los protocolos de la Aemet para estos eventos" pues, ha señalado, "el constante baile de los avisos genera desconcierto y confusión". (Fuente: Generalitat)