Lucía Feijoo Viera

El Gobierno percibe en el plan de inmigración de Feijóo un "tufo xenófobo muy preocupante"

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha criticado las frases "tan huecas como preocupantes y falaces" con las que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado su plan de inmigración este martes y ha asegurado que estas "rezuman un tufo xenófobo muy preocupante". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría se ha referido así a las palabras con las que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado hoy sus propuestas, entre ellas endurecer los requisitos para acceder a la nacionalidad española, elevando "el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional".