Lucía Feijoo Viera

El lapsus de Yolanda Díaz en el Senado: "Queda Gobierno de corrupción para rato"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha protagonizado este martes un sonoro lapsus en el Senado durante su intervención en la sesión de control: "Queda Gobierno de corrupción para rato", ha dicho, cuando en realidad pretendía referirse al Gobierno de coalición. Tras estas palabras, los senadores del PP han aprovechado la equivocación para levantarse y aplaudir desde su bancada, mientras Díaz hacía aspavientos desde su escaño con una visible cara de enfado.