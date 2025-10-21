Sánchez anuncia 500 millones para atender a los pacientes con ELA / Europa Press

El Consejo de Ministros aprobará este martes 500 millones de euros para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y atender a los pacientes con ELA. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez en un post en la red social X. Asimismo, está prevista la creación del Grado III+ con atención 24 horas para pacientes de ELA y otras enfermedades complejas. La financiación de la ley llega un año después de su entrada en vigor. (Fuente: Moncloa/Congreso/Europa Press)