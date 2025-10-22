Compromís rechaza la diferencia en las estadísticas entre personas migrantes y nacionales / Europa Press

Declaraciones de la portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, quien ha advertido de que la iniciativa de diferenciar en las estadísticas a la población migrante y a la población nacional, una propuesta de Vox apoyada por el PP en la Comunidad Valenciana, para realizar estadísticas diferenciadas refleja "odio" y es "incluso ilegal" y lo considera "una tapadera" para no hablar de la dana. "Puede ir en contra de los derechos fundamentales de las personas migrantes", ha avisado. (Fuente: Congreso)