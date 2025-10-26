Europa Press

Sánchez denuncia el apoyo a Mazón y el PP condena la reunión con Junts

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha denunciado este domingo la gestión de la dana por parte del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y también el apoyo que le están dando el PP y Vox para mantenerle en el cargo. Desde el PP no han respondido a este asunto pero sí han hecho referencia a la reunión de este lunes de Junts para decidir si rompe con el PSOE. (Fuente: Europa Press / Junts / PP / Vox / Podemos)