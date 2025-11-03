Marta Rojo

Vilaplana declara que Mazón no parecía tener prisa “por llegar a ningún sitio”

La comunicadora Maribel Vilaplana se mantiene en lo que ya afirmó en su carta: el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no le trasladó ninguna inquietud respecto a la dana en su comida en El Ventorro el fatídico 29 de octubre del año pasado. De hecho, a preguntas ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, en la instrucción de la causa de la dana, ha abundado en esta actitud despreocupada del jefe del Consell: no parecía tener prisa, ha dicho, por llegar a ningún sitio. Así lo ha relatado a los medios uno de los abogados presentes durante la declaración de Vilaplana, que ha tenido que interrumpirse en un receso forzado por problemas técnicos pasado el mediodía de este lunes. Se trata del abogado de la acusación popular de Ciudadanos, Eduardo García, que ha relatado ante los medios cómo se está viviendo el interrogatorio y algunos de sus contenidos. Más información