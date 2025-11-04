Lucía Feijoo Viera

Rufián a las víctimas de la DANA: "Desconfíen de quien dice 'no politicemos', es política quedarse o no de sobremesa mientras tu gente se ahoga"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha comparecido en la comisión de investigación sobre la DANA del 29 de octubre de 2024 con un mensaje directo a los familiares de las víctimas. Les ha advertido de que “vivirán un intento de criminalización”, al igual que ocurrió con los afectados del 11M y del accidente del tren Alvia, y les ha instado a “desconfiar de quienes digan que no hay que politizar” la tragedia. “Es política quedarse o no de sobremesa mientras tu gente se ahoga”, ha remarcado el diputado, que ha acusado al PP de usar siempre la misma estrategia: “primero piden que no se hable de política y después se criminaliza a las víctimas”. Rufián también ha responsabilizado al Gobierno valenciano de Carlos Mazón, criticando su actuación “desde el minuto cero” y calificando de “discurso miserable” su reacción tras la catástrofe. Además, ha garantizado que ERC acompañará a las familias y denunciará cualquier intento de deslegitimarlas, incluso si eso implica “incomodar y asumir costes políticos”.