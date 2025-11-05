Lucía Feijoo Viera

Una víctima de la dana asegura que lo ocurrido en Valencia fue una “catástrofe política”

Elisabeth González, víctima de la DANA, ha relatado el horror que vivió el 29 de octubre de 2024 cuando se quedó atrapada con su coche en la autovía y el periplo que sufrió hasta poder llegar sana y salva junto a su familia. Elisabeth ha recordado que las obras proyectadas para el Barranco del Poyo por el gobierno de Zapatero, fueran paralizadas Mariano Rajoy y archivadas en 2021 por el gobierno de Sánchez. Por este motivo, asegura que lo acontecido aquel día no fue una catástrofe natural, sino una “catástrofe política antes. Durante y después”. Más información