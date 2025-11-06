Redondo dice que "lamentablemente tenemos que seguir combatiendo el machismo"

Declaraciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha asistido este jueves a la entrega de Premios Celia Amorós de ensayo feminista y ha manifestado que "lamentablemente tenemos que seguir combatiendo la violencia de género, el machismo, la desigualdad profunda y la discriminación que sufrimos las mujeres. Y es verdad que estas 36 mujeres asesinadas ya en lo que va de año nos interpelan cada día y nos exigen cada día que sigamos avanzando, que no cedamos ni un milímetro porque todavía no hemos llegado al final, al machismo".

