Permiso gubernamental a los ayuntamientos afectados por la dana para comprar suelo inundable y evitar su uso residencial / Europa Press

Declaraciones del Secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, quien ha explicado que el Gobierno central permitirá a los ayuntamientos afectados por la dana comprar suelo en zonas inundables con fondos destinados a la reconstrucción para evitar un posible uso residencial que pueda significar un peligro para la ciudadanía. Arcadi España ha subrayado que la reunión se produce en "un momento muy importante", cuando ya se ha superado la primera fase de la emergencia y se han "construido y sentado las bases" para la recuperación, y llega la hora de "relanzarlo". En la reunión se ha expuesto a los primeros ediles el Real Decreto Ley aprobado recientemente por el Consejo de Ministros y que supone "un nuevo relanzamiento de todas las acciones" acordadas por el ejecutivo central para la reconstrucción. Más información