Lucía Feijoo Viera

Rufián, tras el abandono de PP y Vox en el debate de vivienda en el Congreso: “Y luego van de patriotas”

El diputado de ERC, Gabriel Rufián ve cómo se vacían las bancadas de PP y Vox al inicio de su intervención en el debate sobre vivienda: “El principal problema de este país”, ha espetado. Momentos después, mientras el independentista hablaba, ha hecho una pausa para reprochar la actitud de los pocos que se habían quedado: "Me encantaría que la cámara se girara porque verían a los diputados de PP y Vox descojonándose de lo que digo, y luego van de patriotas", señaló.