Lucía Feijoo Viera

Rufián envía un abrazo y "mucha fuerza" a su "amigo" Borja Sémper

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha enviado un abrazo y "mucha fuerza" al diputado del PP Borja Sémper, en tratamiento por un tumor cancerígeno, a quien ha definido como "amigo" durante su réplica tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. "Me van a permitir que empiece enviando un abrazo a un amigo que seguro que nos está viendo y que está luchando: mucha fuerza, amigo", ha dicho Rufián al comienzo de su intervención.