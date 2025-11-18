Hacienda se compromete con las comunidades autónomas a presentar un nuevo modelo de financiación en dos meses / Europa Press

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado este lunes a las comunidades autónomas, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), su intención de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en los próximos dos meses, que podría estar en el mes de enero y que combinaría la multilateralidad con la bilateralidad. (Fuente: Europa Press / Ministerio de Política Territorial) Más información